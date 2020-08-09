Justiss Elementary School Principal Renee Elmore has announced the 4th quarter honor rolls for the 2019-20 school year.
A Honor Roll
First-grade: Yoselin Aguilar Martinez, Annabella Atwood, Bryan Avitua, Faith Ballard, Vanessa Barragan, Ivy Baty, Londyn Bell, Allaya Berry, Liam Boehler, Elvis Bond, Anastacio Bridges, Gael Carrillo, Allan Castillo Barrios, Jacob Coronado, Da’Kavien Council, Kaliah Couts, Odellrius Daniels, Faithlynn Dehner, Efrain Dimas, Mayleigh Dorse, Ryder Fear, Karis Furtch, Kanyelle Gabriel, Na’Kiyah Gaines, Cesar Garcia, Zuria Gonzalez Gomez, Adalyn Graham, Austin Gutierrez, Shelby Gutierrez-Hernandez, Abner Guzman, Gavin Hanley, Cassandra Hart-Wellbaum, Jordan Hearn, Conner Hendricks, Giovani Hernandez, Ja’Kaiden Hill, Alan Lopez, Jose Luna Cervantes, Emily Marmolejo, Dulce Martinez, Nevaeh McCool, Mackenzie McCuin, Destiny Medina, Daniel Miranda, Kayleb Montesdeoca, Kaleb Norris, Claire O’Bryan, Luis Ovando, Gregory Pierce, Paulina Puente, Brandon Rafael Rodriguez, Arlyne Ramirez, Kevin Ramirez, Raymond Ramirez, Alexys Rios-Laurel, Sara Rodriguez, Fletcher Rogers, Kristof Rosado Vega, Elia Ruiz-Sandoval, Julio Sanchez-Reyes, Brayson Shirey, Ry’Leigh Sims, A’Miah Thomas, Caydin Thornton, Jose Torres, Zabdy Vazquez, Izaiah Williams and Kelbie Williams.
Second-grade: Jaretzy Aviles, Zaira Azcue Simon, Seth Beasley, Dafne Camarillo Martinez, Brian Chesshire, Dakarrie Clayton, Ari Coleman, Robert Cooper, Chlojie Cuffie, Connor Dalton, Brandon De Leon, Kaylie Easley, Anna Grace Echols, Xzarian Else, Bradley Frazier, Cyn’Ceier Grigsby, Amilyah Guerrero, Zaylen Hearn, Ayden Henderson, Gloria Herrera, Ja’Michael Hill, Kaleah Hill, Melody Horta, Addyson Horton, Dylan Hubbard, Dimitri Jackson, Jaxen Jones, Jeffery Jones, Trevon Littlejohn, Aliyah Lynch, Izabella Maxey Olivia McCoy, Mya Medina, Lyric Montesdeoca, Kaden Moore, Hayden Moree, Kaylee Oliver, Kyleen Pollins, Taytum Poor, Ariana Pyles, Hirael Rios, Sage Roberts, Sage Roberts, Ja’Tavien Sampson, Keily Sanchez Nonato, Kolbie Shipp, Brayden Shirey, Zhayne Sims-Mallory, Londyn Taylor, Tyron Turner Baeza, Allison Vincent, Kylie Vincent, Alison Waugh, Ethan Wilkins, Lee Len Woodall, Annabel Woolsey and Remi Young.
Third-grade: Steele Adair, Abigail Aguilar Damian, Roxanna Aguinaga Rangel, Ja’Quavis Allen, Kinzlee Ausmus, Axel Avitua, Isai Avitua, Ashton Bannon, Mia Bateman, Flor Bernardino, Jet Black, Kevin Camarillo Moreno, Larry Cervantes, Eliiah Crosby, Guadalupe Cruz, Caleb Cuffie, Mar’Kajah Finch, Kamryn Fisher, Aaliyah Fuller, Any’Ah Gaines, Adamari Gallegos, Gael Garcia, Kevin Garcia, Diego Garcia Tovar, Arianna, Gonzalez, David Gonzalez, Eli Gonzalez Vila, Jocabed Guzman, Richard Hearn, McKenzi Hearn, Kealin Hicks, Ashton Hoselton, Abigail Ibarra, Nirvana Jackson, Kamiel Jones, Levi Jones, Sophia Jordan-Crossland, Kyndall Keeling, Joseph Lewis, Susan Luna, Sophia Lynch, Denisse Martinez, Mahogany McCarty, Antarrio McGill, Giovanni Mendoza, Tanya Mendoza, Ryan Merritt,Melissa Miranda, Keith Myers, Alexander Ortiz, Josue Peralta, Dailin Perez, Joel Perez, Kaden Pollins, Camila Prado, Maite Rangel, Gisselle Rios, Samuel Rodriguez, Arlyn Sanchez, Jonathan Sanchez, Zariah Smith, Maricruz Tenorio, Victor Torres, Brian Vincent and Michelle Zalaya Ordonez.
Fourth-grade: Mercedez Adair, Erik Aviles, Sophie Balderas, Gabriel Bankston, Janisset Barcenas, Zynnett Barcenas, Izaiah Bass, Angelea Berry, Jerry Bland, Francisco Carrillo Cervantes, Kenneth Castillo Barrios, Johnathan Cervantes, Valeria Cervantes, Dayanara Corona, Eduardo Cruz, Celyna Cuffie, La’Dellreon Daniels, K’Morh Douglas, Kessyn Fisher, Brilynd Frazier, London Furtch, Angel Garcia, Alex Gonzalez, Fernice Gonzalez Gomez, Roberto Gutierriez, Zabdy Guzman, Lori Hart-Wellbaum, Joseph Kizer, Karina Leon, Aneth Martinez Rodriguez, Dazarrous Mason Scott, Chloe Mayfield, Micaela Morin Rios, Kadron Perkins, Merari Perry Simon, Imunique Petty, Juan Ramirez Grimaldo, Jordan Reaves, Abdiel Rodriguez, Saniya Rose, Angel Saaverda, Ryleigh Saunders, Aubree Smallwood, E’Leeyha Smith, McKenna Stuart, Marissa Waldrum, Traelin Washington, Grimm Whisler and Kyron Wooten.
A/B Honor Roll
First-grade: Christian Arenas, Serenity Beard, Kammie Beasley, Emily Bradley, Jayden Burns, Nataya Burt, Jazzlyn Coleman, Damarea Curlee, Kendall Dalton, Zacadayen Dunkin, Kamille Earls, Abel Enox, Gabriel Floyd, Avianna Gardner, Ja’Darian Gonzales, Mahalia Green, Alex Gutierrez, Jose Gutierrez, Julio Hernandez, Kolben Hill, Korbin Hill, Donavan Leeks, Makinley Leeks, Aleeyah Leonard, Jacob Lewis, Hank Mallory, Breyonnah Medford, Yael Mendoza, Grecia Oliva Vasquez, Margie Patton, Aliyah Pippin, Brikayden Ricks, Amyiha Robinson, Camila Salazar Rodriguez, Noah Sandoval, Ezequiel Segovia, Soriah Soler, Cameron Thornton, Brilee Watson, Aaniyah Williams and Ky’Mari Williams.
Second-grade: Alma Barrios, Joel Barrios, Skyler Black , Ezra Bond, Ja’Kobian Burns, Daniel Campos, Jacqueline Cervantes Ibarra, Kaidence Cook, Wednesday Dale, Victoria Figueroa, Jabatstseleth Gonzalez, Mikah Harmon, Tori’anna Hicks, Daniel Ibarra Herera, Cassius Jones, Evelyn Lopez, Adavrianna Mayes, La’Kayla Mims, Kynslei Mitchell, Keyden Murray, Y’Unique O’Neal, Gael Peralta, Santiago Rangel, Mayte Rodriguez, Selena Salazar, Kalyn Sterchak, Lah’Kerah Turner, Dereginald Twitty, Addilyn Ward and Layla Woods.
Third-grade: Emile Baxter, Ayden Black, Jazel Black, Jaydin Blackwelder, Bentley Ca’bell, Aidyn Epperson, Kayden Ginn, Azaria Hearne, Brayden Henderson, Quanterius Jenkins, Korbyn Johnson, Kinley Kyle, Martaveous Massey, Chelsie McFatridge, Lionel Medina Ibarra, Joshua Minter, Julissa Munoz, Connie Payne, Cameron Russell, Karmin Russell, Alexis Smallwood, Azyriah Thompson, Damajah Twitty, Evelyn Urias and Zoey Ward.
Fourth-grade: Santiago Barragan, Ainsley Battle, Kyra Cary, Ja’Vien Cash, Deontae Dangerfield, Za’Jerrian Douglas, Carter Embry, Kallon Gallaghan, Saraiya Garvin, Caden Hignight, Bentley Holbrook, Katie Hooks, D’Ajhae Jackson, Trinitee Jenkins, Asiya Johnson, Gema Juarez Garcia, Lydia Montesdeoca, Anthony Mosqueda, Cairo Myles Brown, Dalton Pool, Makinzley Poor, Nevaeh Rios, Raul Rodriguez, Cristian Rosas, Pamela Rubio Mexicano, Jose Salazar, Christian Sanchez, Casyn Sanders, Jaydn Sanderes, Carlos Sandoval, Abbigale Smallwood, Roblegend Smith, Payton Stanford, Jackson Threadgill, Gauge Turk, Rae’vyn Vinson and Kenzley Young.
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